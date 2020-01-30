Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление - Кремль
16:32 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил администрации главы государства рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
"Рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации, - говорится в перечне поручений. - Срок - 1 июля 2020 года".
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