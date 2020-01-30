В Конституции предложили закрепить понятие семьи как "союза мужчины и женщины"

17:00 Источник: Интерфакс

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал предложение внести в Конституцию пункт о защите традиционных семейных ценностей и закрепить понятие семьи как "союза мужчины и женщины".

С соответствующим предложением выступил заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.

"Я положительно отношусь к этим предложениям", - заявил Клишас.