В Конституции предложили закрепить понятие семьи как "союза мужчины и женщины"
17:00 30.01.2020 Источник: Интерфакс
Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал предложение внести в Конституцию пункт о защите традиционных семейных ценностей и закрепить понятие семьи как "союза мужчины и женщины".
С соответствующим предложением выступил заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.
"Я положительно отношусь к этим предложениям", - заявил Клишас.
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