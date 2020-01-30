ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit, Лондон может покинуть союз 31 января в полночь
17:12 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет ЕС утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества (Brexit), завершив полностью со стороны Брюсселя процесс ратификации сделки. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении совета.
Таким образом Великобритания сможет 31 января в полночь покинуть Евросоюз, в котором останутся 27 стран-членов. А с 1 февраля Брюссель и Лондон смогут начать выстраивать новые отношения.
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