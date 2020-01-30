0
0
140
НОВОСТИ

ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit, Лондон может покинуть союз 31 января в полночь

17:12 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества (Brexit), завершив полностью со стороны Брюсселя процесс ратификации сделки. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении совета.

Таким образом Великобритания сможет 31 января в полночь покинуть Евросоюз, в котором останутся 27 стран-членов. А с 1 февраля Брюссель и Лондон смогут начать выстраивать новые отношения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 30.01.2020
Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили в Женеве карабахский вопрос
0
27
17:59 30.01.2020
Более 1000 специалистов из регионов прошли стажировки в рамках проекта "Взаимообучение городов"
0
80
17:40 30.01.2020
Помпео назвал Коммунистическую партию Китая "центральной угрозой современности" - Reuters
0
117
17:00 30.01.2020
В Конституции предложили закрепить понятие семьи как "союза мужчины и женщины"
0
177
16:47 30.01.2020
Состоялись переговоры начальников Генеральных штабов Вооруженных сил России и Турции
0
171
16:32 30.01.2020
Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление - Кремль
0
200
16:12 30.01.2020
Пассажирка, угрожавшая взорвать самолет, задержана - источник
0
222
16:00 30.01.2020
Путин поручил к октябрю проработать создание единой базы жертв политических репрессий
0
224
15:32 30.01.2020
В Домодедово приземлился самолет, один из пассажиров которого угрожает взрывом - источник
0
239
15:23 30.01.2020
В ЦВО сформирована подрывная команда для предотвращения подтопления в Туве
0
239

Возврат к списку