Помпео назвал Коммунистическую партию Китая "центральной угрозой современности" - Reuters

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг назвал Коммунистическую партию Китая "центральной угрозой современности". Об этом сообщило агентство Рейтер.

"Хотя мы все еще должны сохранять бдительность касательно терроризма... Коммунистическая партия Китая представляет собой центральную угрозу нашего времени", - приводит агентство слова Помпео.