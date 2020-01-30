0
0
106
НОВОСТИ

Помпео назвал Коммунистическую партию Китая "центральной угрозой современности" - Reuters

17:40 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг назвал Коммунистическую партию Китая "центральной угрозой современности". Об этом сообщило агентство Рейтер.

"Хотя мы все еще должны сохранять бдительность касательно терроризма... Коммунистическая партия Китая представляет собой центральную угрозу нашего времени", - приводит агентство слова Помпео.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 30.01.2020
Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили в Женеве карабахский вопрос
0
27
17:59 30.01.2020
Более 1000 специалистов из регионов прошли стажировки в рамках проекта "Взаимообучение городов"
0
80
17:12 30.01.2020
ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit, Лондон может покинуть союз 31 января в полночь
0
148
17:00 30.01.2020
В Конституции предложили закрепить понятие семьи как "союза мужчины и женщины"
0
177
16:47 30.01.2020
Состоялись переговоры начальников Генеральных штабов Вооруженных сил России и Турции
0
171
16:32 30.01.2020
Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление - Кремль
0
200
16:12 30.01.2020
Пассажирка, угрожавшая взорвать самолет, задержана - источник
0
222
16:00 30.01.2020
Путин поручил к октябрю проработать создание единой базы жертв политических репрессий
0
224
15:32 30.01.2020
В Домодедово приземлился самолет, один из пассажиров которого угрожает взрывом - источник
0
239
15:23 30.01.2020
В ЦВО сформирована подрывная команда для предотвращения подтопления в Туве
0
239

Возврат к списку