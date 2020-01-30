Помпео назвал Коммунистическую партию Китая "центральной угрозой современности" - Reuters
17:40 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг назвал Коммунистическую партию Китая "центральной угрозой современности". Об этом сообщило агентство Рейтер.
"Хотя мы все еще должны сохранять бдительность касательно терроризма... Коммунистическая партия Китая представляет собой центральную угрозу нашего времени", - приводит агентство слова Помпео.
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