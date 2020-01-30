Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили в Женеве карабахский вопрос
18:30 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров в Женеве при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ обсудили график и повестку продвижения мирного процесса по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Об этом в четверг сообщила ТАСС пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Анна Нагдалян.
"В ходе трехдневного интенсивного обсуждения стороны коснулись широкого спектра вопросов по мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта, в частности хода реализации договоренностей и предложений, высказанных в 2019 году, возможные шаги по подготовке народов к миру, принципы и элементы урегулирования. Главы МИД двух стран также обсудили график и повестку продвижения мирного процесса", - сообщила Нагдалян.
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