0
0
0
НОВОСТИ

Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили в Женеве карабахский вопрос

18:30 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров в Женеве при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ обсудили график и повестку продвижения мирного процесса по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Об этом в четверг сообщила ТАСС пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Анна Нагдалян.

"В ходе трехдневного интенсивного обсуждения стороны коснулись широкого спектра вопросов по мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта, в частности хода реализации договоренностей и предложений, высказанных в 2019 году, возможные шаги по подготовке народов к миру, принципы и элементы урегулирования. Главы МИД двух стран также обсудили график и повестку продвижения мирного процесса", - сообщила Нагдалян.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:59 30.01.2020
Более 1000 специалистов из регионов прошли стажировки в рамках проекта "Взаимообучение городов"
0
80
17:40 30.01.2020
Помпео назвал Коммунистическую партию Китая "центральной угрозой современности" - Reuters
0
117
17:12 30.01.2020
ЕС окончательно утвердил сделку о Brexit, Лондон может покинуть союз 31 января в полночь
0
148
17:00 30.01.2020
В Конституции предложили закрепить понятие семьи как "союза мужчины и женщины"
0
177
16:47 30.01.2020
Состоялись переговоры начальников Генеральных штабов Вооруженных сил России и Турции
0
171
16:32 30.01.2020
Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление - Кремль
0
200
16:12 30.01.2020
Пассажирка, угрожавшая взорвать самолет, задержана - источник
0
222
16:00 30.01.2020
Путин поручил к октябрю проработать создание единой базы жертв политических репрессий
0
224
15:32 30.01.2020
В Домодедово приземлился самолет, один из пассажиров которого угрожает взрывом - источник
0
239
15:23 30.01.2020
В ЦВО сформирована подрывная команда для предотвращения подтопления в Туве
0
239

Возврат к списку