Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили в Женеве карабахский вопрос

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров в Женеве при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ обсудили график и повестку продвижения мирного процесса по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Об этом в четверг сообщила ТАСС пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Анна Нагдалян.

"В ходе трехдневного интенсивного обсуждения стороны коснулись широкого спектра вопросов по мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта, в частности хода реализации договоренностей и предложений, высказанных в 2019 году, возможные шаги по подготовке народов к миру, принципы и элементы урегулирования. Главы МИД двух стран также обсудили график и повестку продвижения мирного процесса", - сообщила Нагдалян.