США не собирается выводить войска из Сирии - Госдеп
18:45 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не собираются в ближайшей перспективе выводить свои войска из Сирии. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов в формате видеоконференции спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. "Мы не планируем никакого вывода войск США из Сирии в ближайшем будущем", - сказал сотрудник Госдепартамента.
При этом он в очередной раз выступил с утверждениями о том, что американское военное присутствие в Сирии объясняется, по сути, лишь интересами борьбы с терроризмом. "Их (американских войск - прим. ТАСС) задача в конечном счете заключается в обеспечении необратимого разгрома ИГ (запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС). И <...> на это потребуется еще какое-то время", - заявил Джеффри.
"Крупная часть наших (американских - прим. ТАСС) усилий, нацеленных на разгром ИГ в Сирии, сводится прежде всего к тому, чтобы не подпускать [сеть] ИГ к нефтяным полям, за счет которых она финансировала свой террор на протяжении [нескольких] лет, а также гарантировать, что местные общины, работающие с нами против ИГ, имеют ресурсы на продолжение борьбы и обеспечение самих себя, поскольку они находятся под давлением со стороны не только ИГ, но и, конечно, режима [Башара] Асада", - добавил дипломат.
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