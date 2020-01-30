Путин поручил начать разработку проекта госполитики в сфере местного самоуправления

19:10 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых основ госполитики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года.

"Наша общая задача - обеспечить эффективность местного самоуправления, устранить разрывы, несогласованность между регионами и муниципалитетами. На федеральном уровне надо значительно улучшить координацию, координацию во всем, что касается местного самоуправления", - сказал Путин на заседании совета по развитию местного самоуправления.

Президент добавил: "В этой связи прошу начать разработку проекта новых основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года".