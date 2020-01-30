Грузовое ж/д сообщение с Китаем с 31-го января прекращено не будет
20:05 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Российские железные дороги" (РЖД) отменили приказ о прекращении с 31 января грузового сообщения с Китаем.
"В связи с поступившими разъяснениями (приказ Минтранса России 25 от 30 января 2020 года) оперативный приказ 89 от 30 января 2020 года отменяется", - говорится в приказе, который подписал первый заместитель Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Сергей Колесников (документ есть в распоряжении ТАСС).
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