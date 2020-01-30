Цена на нефть снижается, рубль укрепляется
20:50 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,3% - до $56,96 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:20 мск. В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 3 октября 2019 г.
На фоне снижения цен на нефть, курс доллара на Московской бирже укрепился по отношению к рублю на 1,4% - до 63,42 руб., а курс евро до 69,96 руб., что на 1,6% выше закрытия предыдущих торгов.
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