Голунов рассчитывает, что будут установлены заказчики его уголовного преследования
22:00 30.01.2020 Источник: Интерфакс
Корреспондент Meduza Иван Голунов надеется, что следствие установит не только исполнителей, но и заказчиков его уголовного преследования.
"Я рассчитываю, что следствие будет проходить в таком же энергичном режиме, так же будут установлены заказчики, и суд даст оценку действиям всех участников события", - сказал Голунов "Интерфаксу" в четверг, комментируя сегодняшнее решение суда об аресте полицейских, принимавших участие в его задержании.
Он заявил о готовности помочь деньгами семьям арестованных полицейских в рамках своих возможностей.
"На суде прозвучало, что некоторые из задержанных являются единственными кормильцами семьи, и их дети нуждаются в медицинской помощи. Странно прозвучит от человека, у которого до зарплаты осталось около 5 тыс. рублей, но я готов материально помочь семьям, если у них возникнет критическая ситуация", - сказал Голунов.
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