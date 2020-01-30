Голунов рассчитывает, что будут установлены заказчики его уголовного преследования

22:00 Источник: Интерфакс

Корреспондент Meduza Иван Голунов надеется, что следствие установит не только исполнителей, но и заказчиков его уголовного преследования.

"Я рассчитываю, что следствие будет проходить в таком же энергичном режиме, так же будут установлены заказчики, и суд даст оценку действиям всех участников события", - сказал Голунов "Интерфаксу" в четверг, комментируя сегодняшнее решение суда об аресте полицейских, принимавших участие в его задержании.

Он заявил о готовности помочь деньгами семьям арестованных полицейских в рамках своих возможностей.

"На суде прозвучало, что некоторые из задержанных являются единственными кормильцами семьи, и их дети нуждаются в медицинской помощи. Странно прозвучит от человека, у которого до зарплаты осталось около 5 тыс. рублей, но я готов материально помочь семьям, если у них возникнет критическая ситуация", - сказал Голунов.