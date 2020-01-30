Российские вертолеты Ми-8 проведут в Казахстане разведку района посадки «Союза МС-13»

22:23 Источник: НГ-Online

Транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ5-1 Центрального военного округа (ЦВО) вылетели в Казахстан для проведения разведки расчетных основного и запасного районов посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-13».



С военного аэродрома Упрун, расположенного в Челябинской области, в Казахстан вылетела группа специалистов для проведения воздушной и наземной разведки. Военнослужащие изучат расчетные основной и запасной районы посадки спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-13» на наличие ям, канав, техники, искусственных сооружений, кроме того специалисты проведут замеры глубины снежного покрова.



В разведке будет задействовано два вертолета Ми-8МТВ5-1 и более 20 специалистов Минобороны России, Роскосмоса, Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Росавиации.



По информации Центрального военного округа ВС РФ.