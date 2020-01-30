Российские вертолеты Ми-8 проведут в Казахстане разведку района посадки «Союза МС-13»
22:23 30.01.2020 Источник: НГ-Online
С военного аэродрома Упрун, расположенного в Челябинской области, в Казахстан вылетела группа специалистов для проведения воздушной и наземной разведки. Военнослужащие изучат расчетные основной и запасной районы посадки спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-13» на наличие ям, канав, техники, искусственных сооружений, кроме того специалисты проведут замеры глубины снежного покрова.
В разведке будет задействовано два вертолета Ми-8МТВ5-1 и более 20 специалистов Минобороны России, Роскосмоса, Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Росавиации.
По информации Центрального военного округа ВС РФ.
НОВОСТИ
- 23:03 30.01.2020
- ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения
- 22:00 30.01.2020
- Голунов рассчитывает, что будут установлены заказчики его уголовного преследования
- 21:14 30.01.2020
- На сегодняшний день больных "Уханьской пневмонией" в России нет - Минздрав
- 20:50 30.01.2020
- Цена на нефть снижается, рубль укрепляется
- 20:05 30.01.2020
- Грузовое ж/д сообщение с Китаем с 31-го января прекращено не будет
- 19:10 30.01.2020
- Путин поручил начать разработку проекта госполитики в сфере местного самоуправления
- 18:45 30.01.2020
- США не собирается выводить войска из Сирии - Госдеп
- 18:30 30.01.2020
- Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили в Женеве карабахский вопрос
- 17:59 30.01.2020
- Более 1000 специалистов из регионов прошли стажировки в рамках проекта "Взаимообучение городов"
- 17:40 30.01.2020
- Помпео назвал Коммунистическую партию Китая "центральной угрозой современности" - Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать