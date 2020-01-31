ПАСЕ "признала" Россию стороной минских соглашений вопреки позиции Совбеза ООН

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в четверг поддержали резолюцию о выполнении рядом стран обязательств перед Советом Европы в 2019 году, при этом внеся поправку, в которой Россия называется одной из сторон минских соглашений. Как подчеркнул при обсуждении документа член делегации РФ, депутат Госдумы Николай Рыжак, данный тезис противоречит позиции Совета Безопасности ООН.

Резолюция была принята поздно вечером при крайне низком кворуме: за ее принятие выступили 49 депутатов, 17 проголосовали против, еще трое воздержались (всего в ассамблею входит 321 парламентарий). Спорный фрагмент, внесенный в рамках предложенной украинскими парламентариями поправки, гласит, что "Россия должна в полной мере выполнять минские соглашения, стороной которых она является".

"Мы делаем все, что от нас зависит, но мы не участники минских соглашений, мы даже не сторона конфликта. Это внутренний конфликт, гражданский конфликт на Украине, мы не несем за него никакой ответственности, но все делаем для того, чтобы наши украинские братья чувствовали наше плечо, - подчеркнул, взяв слово, Рыжак. - Зачем нам вступать в противоречие с Советом Безопасности ООН, принимая эту поправку?" Представляя аргументы против поправки, Рыжак обратил внимание, что даже докладчик по резолюции - британский парламентарий Роджер Гейл - усомнился в юридической чистоте формулировки.

В общей сложности по российским пунктам депутаты с Украины и из Грузии представили 17 поправок, которые содержали более агрессивные формулировки, чем в изначальном документе. Однако во время дебатов большая часть поправок была отозвана.