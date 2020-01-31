0
0
77
НОВОСТИ

"Мы стали силой зла" - Оливер Стоун о США

09:05 31.01.2020

Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».

«Должен сказать с сожалением (поскольку я люблю свою страну!), что мы стали силой зла. Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей. Для людей… Для людей! Для простых людей! И из этого ничего не получится. Я знаю, что не получится. Это вернётся к нам бумерангом. В мире действует некая историческая сила», — сказал он.  RT

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 31.01.2020
Американская Rocket Lab сообщила о запуске ракеты с секретным аппаратом
0
62
09:20 31.01.2020
Минюст предложил увеличить штрафы за нарушение ПДД
0
93
09:00 31.01.2020
ПАСЕ "признала" Россию стороной минских соглашений вопреки позиции Совбеза ООН
0
146
23:55 30.01.2020
В Киев прибыл глава Госдепа США Майк Помпео
0
669
23:03 30.01.2020
ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения
0
801
22:23 30.01.2020
Российские вертолеты Ми-8 проведут в Казахстане разведку района посадки «Союза МС-13»
0
763
22:00 30.01.2020
Голунов рассчитывает, что будут установлены заказчики его уголовного преследования
0
711
21:14 30.01.2020
На сегодняшний день больных "Уханьской пневмонией" в России нет - Минздрав
0
723
20:50 30.01.2020
Цена на нефть снижается, рубль укрепляется
0
893
20:05 30.01.2020
Грузовое ж/д сообщение с Китаем с 31-го января прекращено не будет
0
743

Возврат к списку