Минюст предложил увеличить штрафы за нарушение ПДД

09:20 Источник: РБК

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, который Минюст опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов, ведомство предложило ужесточить наказания для нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Так, например, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч повышается с 500 руб. до 3 тыс. руб, превышение скорости на 40-60 км/ч будет караться штрафом в размере 4 тыс. руб. вместо нынешних 1 тыс. — 1,5 тыс. руб.

С 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб. предлагается увеличить штраф за отказ от медицинского освидетельствования.



Еще одним дополнением в кодекс станет наказание за употребление водителями вызывающих опьянение лекарств. За это будут наказывать также как за употребление за рулем алкоголя, наркотиков и психотропных веществ. РБК