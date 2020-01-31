Американская Rocket Lab сообщила о запуске ракеты с секретным аппаратом

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Американская компания Rocket Lab вывела в четверг на орбиту с помощью ракеты-носителя Electron секретный аппарат в интересах Национального управления военно- космической разведки (НУВКР) США. Пуск состоялся с коммерческого космодрома, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии, сообщила Rocket Lab.

"Продолжаем выполнение успешных на 100% миссий для заказчиков", - информировала в своем "Твиттере" компания, штаб-квартира которой расположена в Хантингтон-Бич (штат Калифорния). Rocket Lab приняла от НУВКР поздравление, отметив, что считает честью для себя сотрудничество с управлением.

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Официальной информации о предназначении аппарата и о его стоимости нет. Официально миссия по выводу NROL-151 называется "Птицы одного полета" ("Birds of a Feather").

Длина двухступенчатой ракеты-носителя Electron - 17 метров, диаметр - 1,2 метра, стартовая масса - 12,5 тонн. Вес полезной нагрузки ракеты - не более 225 кг. В первой ступени размещены девять двигателей Rutherford, во второй - один реактивный агрегат такой же модели.

Свою первую ракету Rocket Lab запустила в мае 2017 года, но попытка оказалась неудачной - груз так и не был доставлен на орбиту. В январе позапрошлого года носитель справился со своей задачей и вывел в космос сферу около метра в диаметре, покрытую 65 треугольными отражателями. После первого успешного запуска компания начала принимать коммерческие заказы и вывела на орбиту 47 небольших аппаратов.