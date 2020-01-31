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Индекс счастья россиян в 2 раза ниже среднемирового уровня - исследование

10:00 31.01.2020 Источник: Ведомости

Россияне оказались менее счастливыми, чем в среднем жители Земли, показал глобальный опрос международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International. Его результаты предоставил «Ведомостям» исследовательский холдинг «Ромир», представляющий ассоциацию в России. 

В мире счастливыми себя считают более половины (59%) респондентов, а несчастными – 11%, остальные не смогли ответить. Индекс, рассчитываемый как разница между положительными и отрицательными ответами, соответственно, равен 48 п. п. и совпадает с результатом предыдущего опроса.

В России же только 42% счастливых против 18% несчастных, что дает значение индекса вдвое меньше мирового – 24 п. п. Результат 2019 г. повторяет минимум 2013 г. После стабильной ситуации в предыдущие годы это резкое сокращение уровня счастья. За два года (в 2018 г. опрос не проводился) индекс упал более чем в 2 раза с 50 п. п. в 2017 г.  Ведомости

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