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Генпрокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

10:05 31.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура РФ обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования". Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

"Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение, поскольку выводы следствия не основаны на совокупной и всесторонней оценке собранных доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего. В частности, Гринь указал, что следствие, признавая факты систематического насилия со стороны отца опасного для жизни и здоровья, не учло его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательства, - прокомментировал защитник выводы Генеральной прокуратуры. - Между тем, исходя из установленных обстоятельств и собранных доказательств, у сестер Хачатурян сформировалась защитная реакция на противоправные посягательства отца, создававшие реальную опасность для их жизни и здоровья, что позволяло им защищаться любым способом, связи с чем их действия следует расценивать как совершенные в пределах необходимой обороны, что влечет за собой прекращение уголовного преследования".

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