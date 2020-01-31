Армии США не хватает ЗРС Patriot для размещения за рубежом - СМИ
10:20 31.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженным силам США не хватает зенитных ракетных систем MIM-104 Patriot для свободного развертывания за рубежом в достаточном количестве. Об этом в четверг сообщило американское оборонное издание, газета Military Times.
Издание называет недостаточный резерв ЗРС Patriot, которые могут быть развернуты на зарубежных базах США в любой момент, главной "тактической" причиной отсутствия этих систем в Ираке в период проведения Ираном ракетных атак на американские базы в этой стране.
"Количество американских ЗРС Patriot, доступных для развертывания в любой отдельно взятый момент времени, весьма ограничено. Предполагается, что в случае какого-либо размещения системы в Ираке, ЗРС будут переброшены из Саудовской Аравии, где они были развернуты во второй половине 2019 года", - сообщает газета. В качестве политической причины отсутствия Patriot в Ираке издание называет необходимость получения согласия этой страны на развертывание данной техники.
"Эти системы [MIM-104] предназначены именно для уничтожения ракет, [подобных иранским]. Не могу с точностью и уверенностью сказать, был бы [перехват] совершен в тех условиях, однако система [Patriot] предназначена для выполнения именно этих задач", - цитирует газета слова председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли о том, смогли ли бы системы Patriot перехватить иранские баллистические ракеты в ходе январских ударов по американским базам.
По мнению Милли, развертывание систем Patriot в Ираке необходимо.
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