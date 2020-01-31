0
0
115
НОВОСТИ

Армии США не хватает ЗРС Patriot для размещения за рубежом - СМИ

10:20 31.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженным силам США не хватает зенитных ракетных систем MIM-104 Patriot для свободного развертывания за рубежом в достаточном количестве. Об этом в четверг сообщило американское оборонное издание, газета Military Times.

Издание называет недостаточный резерв ЗРС Patriot, которые могут быть развернуты на зарубежных базах США в любой момент, главной "тактической" причиной отсутствия этих систем в Ираке в период проведения Ираном ракетных атак на американские базы в этой стране.

"Количество американских ЗРС Patriot, доступных для развертывания в любой отдельно взятый момент времени, весьма ограничено. Предполагается, что в случае какого-либо размещения системы в Ираке, ЗРС будут переброшены из Саудовской Аравии, где они были развернуты во второй половине 2019 года", - сообщает газета. В качестве политической причины отсутствия Patriot в Ираке издание называет необходимость получения согласия этой страны на развертывание данной техники.

"Эти системы [MIM-104] предназначены именно для уничтожения ракет, [подобных иранским]. Не могу с точностью и уверенностью сказать, был бы [перехват] совершен в тех условиях, однако система [Patriot] предназначена для выполнения именно этих задач", - цитирует газета слова председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли о том, смогли ли бы системы Patriot перехватить иранские баллистические ракеты в ходе январских ударов по американским базам.

По мнению Милли, развертывание систем Patriot в Ираке необходимо.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 31.01.2020
Белый дом в новом бюджете намерен оставить без изменений размер помощи Украине - WP
0
27
11:05 31.01.2020
Взрыв произошел на заводе в Орловской области, три человека погибли - МЧС
0
59
11:00 31.01.2020
В Германии вспомнили о нарушении НАТО данного СССР обещания
0
70
10:32 31.01.2020
Основатель Amazon Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут
0
113
10:05 31.01.2020
Генпрокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
0
150
10:00 31.01.2020
Индекс счастья россиян в 2 раза ниже среднемирового уровня - исследование
0
172
09:32 31.01.2020
Американская Rocket Lab сообщила о запуске ракеты с секретным аппаратом
0
188
09:20 31.01.2020
Минюст предложил увеличить штрафы за нарушение ПДД
0
223
09:05 31.01.2020
"Мы стали силой зла" - Оливер Стоун о США
0
224
09:00 31.01.2020
ПАСЕ "признала" Россию стороной минских соглашений вопреки позиции Совбеза ООН
0
296

Возврат к списку