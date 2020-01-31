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Основатель Amazon Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут

10:32 31.01.2020 Источник: РБК

Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg.

Это произошло благодаря резкому скачку акций Amazon на постмаркете 30 января — на 12%, до $2,1 тыс. (впоследствии курс немного скорректировался). Котировки выросли благодаря успешному квартальному отчету компании, который, как пишет Bloomberg, «разбил вдребезги» прогнозы аналитиков. В частности, Amazon отчитался о прибыли в размере $87,4 млрд, прибыль на акцию — $6,47 (эксперты ожидали $4,11).

Таким образом, состояние Безоса, которому принадлежит 12% Amazon, выросло до примерно $129,5 млрд.  РБК

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