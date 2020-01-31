Основатель Amazon Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут
10:32 31.01.2020 Источник: РБК
Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg.
Это произошло благодаря резкому скачку акций Amazon на постмаркете 30 января — на 12%, до $2,1 тыс. (впоследствии курс немного скорректировался). Котировки выросли благодаря успешному квартальному отчету компании, который, как пишет Bloomberg, «разбил вдребезги» прогнозы аналитиков. В частности, Amazon отчитался о прибыли в размере $87,4 млрд, прибыль на акцию — $6,47 (эксперты ожидали $4,11).
Таким образом, состояние Безоса, которому принадлежит 12% Amazon, выросло до примерно $129,5 млрд. РБК
НОВОСТИ
- 11:20 31.01.2020
- Белый дом в новом бюджете намерен оставить без изменений размер помощи Украине - WP
- 11:05 31.01.2020
- Взрыв произошел на заводе в Орловской области, три человека погибли - МЧС
- 11:00 31.01.2020
- В Германии вспомнили о нарушении НАТО данного СССР обещания
- 10:20 31.01.2020
- Армии США не хватает ЗРС Patriot для размещения за рубежом - СМИ
- 10:05 31.01.2020
- Генпрокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
- 10:00 31.01.2020
- Индекс счастья россиян в 2 раза ниже среднемирового уровня - исследование
- 09:32 31.01.2020
- Американская Rocket Lab сообщила о запуске ракеты с секретным аппаратом
- 09:20 31.01.2020
- Минюст предложил увеличить штрафы за нарушение ПДД
- 09:05 31.01.2020
- "Мы стали силой зла" - Оливер Стоун о США
- 09:00 31.01.2020
- ПАСЕ "признала" Россию стороной минских соглашений вопреки позиции Совбеза ООН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать