Из-за коронавируса приостановлены поставки смартфонов из Китая в Россию - СМИ
12:00 31.01.2020 Источник: Коммерсант.ru
Задержка поставок на несколько недель может вызвать «определенный дефицит» и рост цен на 10–15%, но поможет ритейлу распродать складские запасы, считают эксперты. Коммерсантъ
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