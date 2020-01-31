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НОВОСТИ

Из-за коронавируса приостановлены поставки смартфонов из Китая в Россию - СМИ

12:00 31.01.2020 Источник: Коммерсант.ru

По данным участников рынка, китайские производители смартфонов (речь идет о Huawei (включая дочерний бренд Honor), Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo), а также американская Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок оборудования в Россию на две недели. Это связано с тем, что китайские фабрики продлили новогодние каникулы из-за вспышки коронавируса.

Задержка поставок на несколько недель может вызвать «определенный дефицит» и рост цен на 10–15%, но поможет ритейлу распродать складские запасы, считают эксперты.  Коммерсантъ

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