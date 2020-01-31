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Белый дом в новом бюджете намерен оставить без изменений размер помощи Украине - WP

11:20 31.01.2020 Источник: Газета.Ru

Администрация президента США Дональда Трампа намерена оставить без изменений размер выделяемой Украине финансовой помощи в проекте бюджета на 2021 год. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на информированный источник.

В бюджетном предложении администрации президента на 2021 год сохраняется помощь Украине в размере $250 млн, выделяемых по линии министерства обороны, и $115 млн через программу иностранного военного финансирования Госдепартамента США.

Публикация проекта бюджета запланирована на 10 февраля 2020 года.  Газета.Ru

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