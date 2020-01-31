На мужчину, оставившего детей в аэропорту Шереметьево, заведено дело об истязаниях

11:32 Источник: Эхо Москвы

Еще одно дело заведено на Виктора Гаврилова, оставившего двоих сыновей в аэропорту Шереметьево. На этот раз – об истязаниях. По версии следствия, он постоянно избивал жену и детей. По информации СК, семья неоднократно «попадала в поле зрения» органов опеки в Комсомольске-на-Амуре. Ранее на Гаврилова завели уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Эхо Москвы