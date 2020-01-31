0
0
113
НОВОСТИ

На мужчину, оставившего детей в аэропорту Шереметьево, заведено дело об истязаниях

11:32 31.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Еще одно дело заведено на Виктора Гаврилова, оставившего двоих сыновей в аэропорту Шереметьево. На этот раз – об истязаниях. По версии следствия, он постоянно избивал жену и детей. По информации СК, семья неоднократно «попадала в поле зрения» органов опеки в Комсомольске-на-Амуре. Ранее на Гаврилова завели уголовное дело по статье об оставлении в опасности.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 31.01.2020
В Союзе мясопереработчиков не согласились с прогнозом Минсельхоза о подорожании мяса
0
66
12:20 31.01.2020
Военная мощь России значительно увеличилась - Die Welt
0
85
12:07 31.01.2020
В Москве собираются установить памятник протоиерею Всеволоду Чаплину
0
103
12:05 31.01.2020
В Нижнем Новгороде квартиру, превращенную в схрон боеприпасов, взяли штурмом
0
107
12:00 31.01.2020
Из-за коронавируса приостановлены поставки смартфонов из Китая в Россию - СМИ
0
107
11:20 31.01.2020
Белый дом в новом бюджете намерен оставить без изменений размер помощи Украине - WP
0
165
11:05 31.01.2020
Взрыв произошел на заводе в Орловской области, три человека погибли - МЧС
0
203
11:00 31.01.2020
В Германии вспомнили о нарушении НАТО данного СССР обещания
0
198
10:32 31.01.2020
Основатель Amazon Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут
0
253
10:20 31.01.2020
Армии США не хватает ЗРС Patriot для размещения за рубежом - СМИ
0
224

Возврат к списку