Взрыв произошел на заводе в Орловской области, три человека погибли - МЧС

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв, предварительно, произошел на заводе в городе Мценск Орловской области. Погибли три человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 10:00 мск поступило сообщение о взрыве неизвестного происхождения в городе Мценск на небольшом заводе без дальнейшего возгорания. Обрушилась кровля на площади 200 кв. метров. Три человека погибли, четыре пострадали", - сказали в пресс-службе.