В Нижнем Новгороде квартиру, превращенную в схрон боеприпасов, взяли штурмом

12:05 Источник: Интерфакс

Сотрудники правоохранительных органов в Нижнем Новгороде взяли штурмом квартиру вооруженного местного жителя, устроившего схрон боеприпасов, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Мужчина, по предварительным данным, устроил схрон боеприпасов в одной из принадлежащих ему квартир, а когда к нему пришли правоохранители, забаррикадировался с оружием", - сказал источник.