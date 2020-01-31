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Военная мощь России значительно увеличилась - Die Welt

12:20 31.01.2020 Источник: Газета.Ru

Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.

За последние годы Россия значительно увеличила расходы на оборону и количество военных учений, что увеличило ее боевую мощь. На данный момент российские Вооруженные силы способны «проводить региональные войны в соседних регионах и одновременно еще и присутствовать в Сирии и на Украине», показало исследование.

При этом военный потенциал России до 2029 года будет концентрироваться в Европе, прогнозируют шведские эксперты. Это объясняется благоприятными предпосылками для российских операций в европейском регионе.

Превосходство России в традиционных вооруженных силах на восточной границе НАТО беспокоит Североатлантический альянс, заявил бывший помощник генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Хайнрих Браус.

Особенную опасность представляет гиперзвуковое оружие «Авангард» с возможностью ядерного оснащения, а также маневренные подводные лодки класса «Борей», находящийся на стадии испытаний подводный беспилотник «Посейдон» и подводная лодка «Лошарик».  Газета.Ru

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