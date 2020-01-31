В Союзе мясопереработчиков не согласились с прогнозом Минсельхоза о подорожании мяса
12:32 31.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Союзе мясопереработчиков опровергли прогноз Минсельхоза о подорожании мяса. Как ранее заявили в ведомстве, в этом году цены на свинину и мясо птицы могут вернуться к уровню 2018 года, когда они подскочили на 30%. Однако в 2019-м цены упали на 20%.
В министерстве связали возможное подорожание мяса с африканской чумой свиней.
В Национальном союзе мясопереработчиков заявили радиостанции «Говорит Москва», что не согласны с этим прогнозом.
«Китай – самый большой и самый интересный для всех поставщиков рынок. Однако для российской свинины китайский рынок вряд ли будет быстро открыт в полном объёме. Рост экспорта прогнозируется на уровне (самые смелые прогнозы) 20-23%. Если сейчас вывозится порядка 3%, а будет порядка 3,6% – наверное, это не значительно повлияет на внутренний рынок. Серьёзные колебания даст недостача в 10%, то есть когда 10% сырья уйдёт с рынка».
В Союзе переработчиков считают, что рост цен на готовую мясную продукцию не превысит 5% до конца года.
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