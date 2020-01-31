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В Москве собираются установить памятник протоиерею Всеволоду Чаплину

12:07 31.01.2020 Источник: Интерфакс

Члены президиума Общественной палаты Союзного государства России и Белоруссии увековечат память своего коллеги - протоиерея Всеволода Чаплина, который скоропостижно скончался 26 января.

"Решено установить в память о трудах отца Всеволода мемориальные доски в Москве и Минске. Над ними, а также над памятником священнику будет работать народный художник России Салават Щербаков, который является автором памятника святому князю Владимиру у Московского Кремля и памятников всех патриархам Русской церкви у храма Христа Спасителя", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Общественной палате.

В свою очередь скульптор Щербаков в интервью агентству поделился мнением о том, каким должен быть памятник Чаплину. "Какого-то гигантизма, пафоса в нем быть не должно, отец Всеволод такого не любил. Это точно будет не бюст - бюсты ставят героям, начальству, скорее скульптурный портрет, который отражал бы натуру отца Всеволода и заодно - дух времени, поскольку он был одной из ярких, символичных фигур наших дней", - рассказал "Интерфаксу" автор будущего монумента.

По словам скульптора, пока это идея, которая выносится на общественное обсуждение.

Кроме того, как сообщили в Общественной палате, в 2020 году совместно с писательскими организациями будет учреждена литературная премия имени отца Всеволода Чаплина - ее будут присуждать за продвижение в литературных произведениях традиционных ценностей и укрепление православия.

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