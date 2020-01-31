Покупка Белоруссией нефти у Норвегии - вопрос коммерческой выгоды, уверен Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил закупку нефти Белоруссией у Норвегии экономической целесообразностью.

"Это вопрос экономической целесообразности. Если эта нефть [из Норвегии] получается дешевле, чем российская, конечно, любая страна должна действовать исключительно исходя из своих собственных интересов", - сказал представитель Кремля в пятницу журналистам. По его мнению, "здесь речь идет о чистой экономике, коммерческой выгоде".