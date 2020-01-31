Минспорт РФ приостановил государственную аккредитацию ВФЛА
13:05 31.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство спорта РФ приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.
"Решением комиссии по государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Министерства спорта РФ государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года", - говорится в сообщении.
Приостановление государственной аккредитации ВФЛА влечет за собой невозможность государственного финансирования спортивных мероприятий, которые находятся под юрисдикцией ВФЛА, включая тренировочные мероприятия (сборы). Из-за невозможности проведения чемпионатов и первенств России временно прекратится финансирование региональных сборных команд, остановится процесс присвоения спортивных разрядов и званий спортсменам, присвоения тренерских и судейских категорий.
Финансовые последствия данного решения понесут спортсмены и тренеры. Без участия в официальных соревнованиях Единого календарного плана Минспорта РФ (чемпионаты и первенства РФ) легкоатлеты лишатся возможности претендовать на ставку "спортсмен-инструктор", по этой же причине тренерам не будут начисляться коэффициенты результативности, формирующиеся на основании результатов спортсмена на официальных соревнованиях.
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