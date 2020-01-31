В РФ могут в 20 раз увеличить штраф за уничтожение редких животных, растений и грибов

13:20 Источник: Эхо Москвы

Штраф в России за уничтожение редких животных, растений и грибов собираются увеличить в 20 раз. Сумма для физлиц вырастет с 5-ти до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц до 1-го миллиона. Об этом говорится в проекте новой редакции кодекса об административных правонарушениях, который опубликован Минюстом. По информации ТАСС, ожидается, что поправки вступят в силу с начала следующего года. Эхо Москвы