В РФ могут в 20 раз увеличить штраф за уничтожение редких животных, растений и грибов
13:20 31.01.2020 Источник: Эхо Москвы
Штраф в России за уничтожение редких животных, растений и грибов собираются увеличить в 20 раз. Сумма для физлиц вырастет с 5-ти до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц до 1-го миллиона. Об этом говорится в проекте новой редакции кодекса об административных правонарушениях, который опубликован Минюстом. По информации ТАСС, ожидается, что поправки вступят в силу с начала следующего года. Эхо Москвы
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