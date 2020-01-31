Российские корабли провели стрельбы в Черном море
13:32 31.01.2020 Источник: Интерфакс
Экипажи фрегата "Адмирал Григорович" и большого десантного корабля (БДК) "Новочеркасск" Черноморского флота (ЧФ) на выходе в море выполнили боевые упражнения, сообщил в пятницу Черноморский флот (ЧФ).
"Экипажи выполнили стрельбы по воздушной и береговой целям", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс.
Кроме того, была проведена тренировка по противовоздушной обороне с участием самолётов Су-24М, выполнено гранатометание для отработки действий по защите кораблей от условных подводных диверсантов при стоянке на незащищённом рейде.
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