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НОВОСТИ

Российские корабли провели стрельбы в Черном море

13:32 31.01.2020 Источник: Интерфакс

Экипажи фрегата "Адмирал Григорович" и большого десантного корабля (БДК) "Новочеркасск" Черноморского флота (ЧФ) на выходе в море выполнили боевые упражнения, сообщил в пятницу Черноморский флот (ЧФ).

"Экипажи выполнили стрельбы по воздушной и береговой целям", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс.

Кроме того, была проведена тренировка по противовоздушной обороне с участием самолётов Су-24М, выполнено гранатометание для отработки действий по защите кораблей от условных подводных диверсантов при стоянке на незащищённом рейде.

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