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В Китае разработали тест, способный выявить новый коронавирус за 8-15 минут

14:00 31.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспресс-тест для выявления нового типа коронавируса разработан в китайском городе Уси восточной провинции Цзянсу. Как сообщает в пятницу агентство Синьхуа со ссылкой на городское Управление по науке и технологиям, набор позволяет получать результат в течение 8-15 минут.

Экспресс-тест обладает высокой чувствительностью, он прост в использовании и удобен при транспортировке.

Соответствующий набор для быстрого проведения анализа на выявление вируса разработан экспертами Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний совместно с одной из высокотехнологичных компаний города Уси.

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