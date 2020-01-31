Зеленский высказался за вовлечение США в урегулирование на востоке Украины

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за более активно вовлечение США в мирное урегулирования конфликта на востоке страны. Об этом он заявил, выступая в пятницу на совместной пресс- конференции после переговоров с американским госсекретарем Майклом Помпео.

"[Мы] благодарны за вашу личную твердую позицию по войне на Донбассе и незаконной аннексии Крыма", - заявил Зеленский, обращаясь к Помпео.

"Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма", - добавил украинский президент.