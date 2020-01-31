0
0
57
НОВОСТИ

Зеленский высказался за вовлечение США в урегулирование на востоке Украины

14:12 31.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за более активно вовлечение США в мирное урегулирования конфликта на востоке страны. Об этом он заявил, выступая в пятницу на совместной пресс- конференции после переговоров с американским госсекретарем Майклом Помпео.

"[Мы] благодарны за вашу личную твердую позицию по войне на Донбассе и незаконной аннексии Крыма", - заявил Зеленский, обращаясь к Помпео.

"Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма", - добавил украинский президент.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 31.01.2020
Белоруссия повышает с 1 февраля тариф на транзит российской нефти на 6,6%
0
6
14:00 31.01.2020
В Китае разработали тест, способный выявить новый коронавирус за 8-15 минут
0
82
13:32 31.01.2020
Российские корабли провели стрельбы в Черном море
0
112
13:20 31.01.2020
В РФ могут в 20 раз увеличить штраф за уничтожение редких животных, растений и грибов
0
126
13:05 31.01.2020
Минспорт РФ приостановил государственную аккредитацию ВФЛА
0
150
13:00 31.01.2020
Покупка Белоруссией нефти у Норвегии - вопрос коммерческой выгоды, уверен Песков
0
158
12:32 31.01.2020
В Союзе мясопереработчиков не согласились с прогнозом Минсельхоза о подорожании мяса
0
177
12:20 31.01.2020
Военная мощь России значительно увеличилась - Die Welt
0
202
12:07 31.01.2020
В Москве собираются установить памятник протоиерею Всеволоду Чаплину
0
206
12:05 31.01.2020
В Нижнем Новгороде квартиру, превращенную в схрон боеприпасов, взяли штурмом
0
213

Возврат к списку