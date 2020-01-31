0
0
164
НОВОСТИ

Белоруссия повышает с 1 февраля тариф на транзит российской нефти на 6,6%

14:32 31.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия с 1 февраля повысит тариф на транзит на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам на 6,6%. Об этом говорится в сообщении министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

"Размер повышения тарифов определен исключительно в соответствии с требованиями методики как среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год в размере 3,6%, увеличенный на 3 процентных пункта", - отметили в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:05 31.01.2020
Мэр Собянин назвал сроки открытия новой поликлиники на севере Москвы
0
0
16:00 31.01.2020
В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом
0
44
15:40 31.01.2020
"СоюзМаш России" и Новикомбанк выступят партнерами XIII Воронежского промышленного форума
0
60
15:32 31.01.2020
В Италии вводится чрезвычайное положение в связи с угрозой коронавируса
0
83
15:12 31.01.2020
За распространение материалов незарегистрированных СМИ предложили штрафовать
0
105
15:00 31.01.2020
На обвинения Эрдогана в нарушении договора по Сирии ответили в Кремле
0
130
14:12 31.01.2020
Зеленский высказался за вовлечение США в урегулирование на востоке Украины
0
180
14:00 31.01.2020
В Китае разработали тест, способный выявить новый коронавирус за 8-15 минут
0
214
13:32 31.01.2020
Российские корабли провели стрельбы в Черном море
0
211
13:20 31.01.2020
В РФ могут в 20 раз увеличить штраф за уничтожение редких животных, растений и грибов
0
217

Возврат к списку