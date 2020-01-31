Белоруссия повышает с 1 февраля тариф на транзит российской нефти на 6,6%

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия с 1 февраля повысит тариф на транзит на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам на 6,6%. Об этом говорится в сообщении министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

"Размер повышения тарифов определен исключительно в соответствии с требованиями методики как среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год в размере 3,6%, увеличенный на 3 процентных пункта", - отметили в ведомстве.