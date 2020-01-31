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На обвинения Эрдогана в нарушении договора по Сирии ответили в Кремле

15:00 31.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле ответили на обвинения Эрдогана в нарушении договора по Сирии. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, все обязательства выполняются в полной мере.

При этом, как отметил Песков, ситуация в провинции Идлиб, где всё ещё остаются террористы, вызывает «глубочайшую озабоченность и оставляет желать лучшего».

Ранее президент Турции обвинил Дамаск и Москву в нарушении договорённостей по деэскалации конфликта. Сегодня Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии. «Возобновление боёв произойдёт в том случае, если ситуация в провинции Идлиб не разрешится быстро», — пояснил политик.  Говорит Москва

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