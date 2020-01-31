На обвинения Эрдогана в нарушении договора по Сирии ответили в Кремле
15:00 31.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Кремле ответили на обвинения Эрдогана в нарушении договора по Сирии. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, все обязательства выполняются в полной мере.
При этом, как отметил Песков, ситуация в провинции Идлиб, где всё ещё остаются террористы, вызывает «глубочайшую озабоченность и оставляет желать лучшего».
Ранее президент Турции обвинил Дамаск и Москву в нарушении договорённостей по деэскалации конфликта. Сегодня Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии. «Возобновление боёв произойдёт в том случае, если ситуация в провинции Идлиб не разрешится быстро», — пояснил политик. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 16:00 31.01.2020
- В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом
- 15:40 31.01.2020
- "СоюзМаш России" и Новикомбанк выступят партнерами XIII Воронежского промышленного форума
- 15:32 31.01.2020
- В Италии вводится чрезвычайное положение в связи с угрозой коронавируса
- 15:12 31.01.2020
- За распространение материалов незарегистрированных СМИ предложили штрафовать
- 14:32 31.01.2020
- Белоруссия повышает с 1 февраля тариф на транзит российской нефти на 6,6%
- 14:12 31.01.2020
- Зеленский высказался за вовлечение США в урегулирование на востоке Украины
- 14:00 31.01.2020
- В Китае разработали тест, способный выявить новый коронавирус за 8-15 минут
- 13:32 31.01.2020
- Российские корабли провели стрельбы в Черном море
- 13:20 31.01.2020
- В РФ могут в 20 раз увеличить штраф за уничтожение редких животных, растений и грибов
- 13:05 31.01.2020
- Минспорт РФ приостановил государственную аккредитацию ВФЛА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать