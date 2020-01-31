За распространение материалов незарегистрированных СМИ предложили штрафовать
15:12 31.01.2020 Источник: Эхо Москвы
Минюст предложил штрафовать за распространение материалов незарегистрированных СМИ. Об этом говорится в опубликованном проекте нового кодекса об административных правонарушениях. Штрафы составят для граждан до полутора тысяч рублей, для юридических лиц до 30-ти тысяч.
Проявлением цензуры считает эту инициативу политик Дмитрий Гудков, который полтора года пытается зарегистрировать собственную газету как СМИ, но ему отказывают.
Тем временем глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил ТАСС обеспокоенность предложением Минюста. Эхо Москвы
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