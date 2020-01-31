В Италии вводится чрезвычайное положение в связи с угрозой коронавируса

15:32 Источник: Эхо Москвы

В Италии в связи с угрозой коронавируса вводится чрезвычайное положение на 6 месяцев. Ранее премьер-министр Джузеппе Конте объявил о приостановке авиасообщения с Китаем. Это произошло после того, как в Италии были выявлены первые случаи заражения – двое китайских туристов почувствовали себя плохо в Риме, оба госпитализированы.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Эхо Москвы