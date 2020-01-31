"СоюзМаш России" и Новикомбанк выступят партнерами XIII Воронежского промышленного форума
15:40 31.01.2020
|
Первый вице-президент ОООР «СоюзМаш России»
Владимир Гутенев и председатель правления Новикомбанка
Елена Георгиева.
Фото пресс-службы Новикомбанка
"Эффективная деятельность Союза машиностроителей России во многом обусловлена активной работой наших региональных отделений. Многие из них стали настоящими проводниками государственной промышленной политики на местах, опорой для предприятий, стремящихся к обновлению и выходу на новый инновационный уровень. Так, благодаря поддержке Воронежского регионального отделения, отраслевой Форум в Черноземье пройдет на качественно новом уровне", - считает первый вице-президент ОООР "СоюзМаш России", первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
"Новикомбанк, как опорный банк российской промышленности в целом, и госкорпорации "Ростех" в частности, обеспечивает предприятия финансовыми ресурсами на самых привлекательных для них условиях. При этом, курируя Воронежское региональное отделение "СоюзМаш России", мы также способствуем конструктивному диалогу между органами власти и производителями качественной продукции в целях достижения инновационного развития региона», - отметила Елена Георгиева.
Воронежский форум стал для бизнесменов "визитной карточкой" региона и способствует росту промышленного потенциала, развитию малого и среднего бизнеса, созданию нового высокотехнологичного и наукоёмкого производства в стране. В проекте в Центральном Черноземье участвуют органы государственной власти, бизнес-сектор: инвесторы и предприниматели, эксперты, играющие ведущую роль в развитии экономики региона, и страны в целом. За 12 лет форум посетили более 40 тыс. человек, в выставочной экспозиции приняли участие более 750 компаний.
Для обсуждения организационных вопросов в рамках подготовки к мероприятию в январе состоялась рабочая встреча по инициативе Воронежского регионального отделения "СоюзМаш России" . Представители Новикомбанка и Воронежского отделения "СоюзМаш России" совместно с организаторами форума определили основные направления и утвердили мероприятия деловой программы, актуальные как для первых лиц предприятий, так и для студентов профильных вузов.
НОВОСТИ
- 16:00 31.01.2020
- В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом
- 15:32 31.01.2020
- В Италии вводится чрезвычайное положение в связи с угрозой коронавируса
- 15:12 31.01.2020
- За распространение материалов незарегистрированных СМИ предложили штрафовать
- 15:00 31.01.2020
- На обвинения Эрдогана в нарушении договора по Сирии ответили в Кремле
- 14:32 31.01.2020
- Белоруссия повышает с 1 февраля тариф на транзит российской нефти на 6,6%
- 14:12 31.01.2020
- Зеленский высказался за вовлечение США в урегулирование на востоке Украины
- 14:00 31.01.2020
- В Китае разработали тест, способный выявить новый коронавирус за 8-15 минут
- 13:32 31.01.2020
- Российские корабли провели стрельбы в Черном море
- 13:20 31.01.2020
- В РФ могут в 20 раз увеличить штраф за уничтожение редких животных, растений и грибов
- 13:05 31.01.2020
- Минспорт РФ приостановил государственную аккредитацию ВФЛА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать