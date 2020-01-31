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НОВОСТИ

"СоюзМаш России" и Новикомбанк выступят партнерами XIII Воронежского промышленного форума

15:40 31.01.2020

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Первый вице-президент ОООР «СоюзМаш России»
Владимир Гутенев и председатель правления Новикомбанка
Елена Георгиева.
Фото пресс-службы Новикомбанка
Воронежское региональное отделение "СоюзМаш России", куратором которого является председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, будет партнером деловой программы XIII Воронежского промышленного форума. Событие, направленное на развитие деловой активности предприятий Центрально-Черноземного региона, состоится 22 - 23 апреля на площадке "Платинум Арена".

"Эффективная деятельность Союза машиностроителей России во многом обусловлена активной работой наших региональных отделений. Многие из них стали настоящими проводниками государственной промышленной политики на местах, опорой для предприятий, стремящихся к обновлению и выходу на новый инновационный уровень. Так, благодаря поддержке Воронежского регионального отделения, отраслевой Форум в Черноземье пройдет на качественно новом уровне", - считает первый вице-президент ОООР "СоюзМаш России", первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

"Новикомбанк, как опорный банк российской промышленности в целом, и госкорпорации "Ростех" в частности, обеспечивает предприятия финансовыми ресурсами на самых привлекательных для них условиях. При этом, курируя Воронежское региональное отделение "СоюзМаш России", мы также способствуем конструктивному диалогу между органами власти и производителями качественной продукции в целях достижения инновационного развития региона», - отметила Елена Георгиева.

Воронежский форум стал для бизнесменов "визитной карточкой" региона и способствует росту промышленного потенциала, развитию малого и среднего бизнеса, созданию нового высокотехнологичного и наукоёмкого производства в стране. В проекте в Центральном Черноземье участвуют органы государственной власти, бизнес-сектор: инвесторы и предприниматели, эксперты, играющие ведущую роль в развитии экономики региона, и страны в целом. За 12 лет форум посетили более 40 тыс. человек, в выставочной экспозиции приняли участие более 750 компаний.

Для обсуждения организационных вопросов в рамках подготовки к мероприятию в январе состоялась рабочая встреча по инициативе Воронежского регионального отделения "СоюзМаш России" . Представители Новикомбанка и Воронежского отделения "СоюзМаш России" совместно с организаторами форума определили основные направления и утвердили мероприятия деловой программы, актуальные как для первых лиц предприятий, так и для студентов профильных вузов.

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