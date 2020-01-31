В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом
16:00 31.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое зараженных коронавирусом выявлено на территории РФ, оба граждане Китая. Об этом сообщила вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова.
"Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая", - сказала она.
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