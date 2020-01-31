В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое зараженных коронавирусом выявлено на территории РФ, оба граждане Китая. Об этом сообщила вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова.

"Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая", - сказала она.