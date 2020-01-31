В Петербурге при демонтаже рухнула крыша спорткомплекса, есть пострадавшие - источник
16:12 31.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кровля здания спортивно-концертного комплекса "Петербургский" рухнула во время демонтажа, есть пострадашие, их количество уточняется, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Произошло обрушение кровли при демонтаже, есть пострадавшие. Информация об их количестве уточняется", - сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 17:20 31.01.2020
- Мэр Собянин поздравил транспортный комплекс Москвы с международной премией
- 17:12 31.01.2020
- Заявления о военных интересах России в Европе в Совфеде назвали манией преследования
- 17:07 31.01.2020
- РУСАЛ награжден Министерством здравоохранения
- 17:00 31.01.2020
- РФ ограничивает авиасообщение с Китаем с 1 февраля
- 16:32 31.01.2020
- Экс-глава Минюста Коновалов стал полпредом президента в Конституционном суде
- 16:05 31.01.2020
- Мэр Собянин назвал сроки открытия новой поликлиники на севере Москвы
- 16:00 31.01.2020
- В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом
- 15:40 31.01.2020
- "СоюзМаш России" и Новикомбанк выступят партнерами XIII Воронежского промышленного форума
- 15:32 31.01.2020
- В Италии вводится чрезвычайное положение в связи с угрозой коронавируса
- 15:12 31.01.2020
- За распространение материалов незарегистрированных СМИ предложили штрафовать
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать