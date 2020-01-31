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В Петербурге при демонтаже рухнула крыша спорткомплекса, есть пострадавшие - источник

16:12 31.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кровля здания спортивно-концертного комплекса "Петербургский" рухнула во время демонтажа, есть пострадашие, их количество уточняется, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Произошло обрушение кровли при демонтаже, есть пострадавшие. Информация об их количестве уточняется", - сказал собеседник агентства.

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