В Петербурге при демонтаже рухнула крыша спорткомплекса, есть пострадавшие - источник

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кровля здания спортивно-концертного комплекса "Петербургский" рухнула во время демонтажа, есть пострадашие, их количество уточняется, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Произошло обрушение кровли при демонтаже, есть пострадавшие. Информация об их количестве уточняется", - сказал собеседник агентства.