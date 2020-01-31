Экс-глава Минюста Коновалов стал полпредом президента в Конституционном суде
16:32 31.01.2020 Источник: Интерфакс
Президент России Владимир Путин назначил Александра Коновалова полномочным представителем главы государства в Конституционном Суде РФ. Указ вступает в силу со дня его подписания, сообщила пресс-служба Кремля.
До недавнего времени Коновалов занимал пост министра юстиции РФ.
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