Мэр Собянин назвал сроки открытия новой поликлиники на севере Москвы

16:05

Фото Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы.

Денис Гришкин



В ближайшие месяцы в Москве будет открыта новая детско-взрослая поликлиника на Ленинградском проспекте. По словам мэра, это новое современное здание, оснащённое новейшим оборудованием.

"Стройка закончена. Я думаю, что в течение двух-трех месяцев получит все лицензии и реально начнет работать», - отметил градоначальник, посетив поликлинику.

В новом здании, построенном по индивидуальному проекту, будут работать детская и взрослая поликлиники, которые раньше занимали не удобные помещения. Взрослая размещалась на первом этаже пятиэтажки, детская - в бывшей богадельне, памятнике архитектуры.

Новую поликлинику смогут посетить 750 пациентов в смену, с потенциалом увеличения нагрузки до 1000 посещений.