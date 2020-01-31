Мэр Собянин назвал сроки открытия новой поликлиники на севере Москвы
16:05 31.01.2020
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Фото Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы.
Денис Гришкин
"Стройка закончена. Я думаю, что в течение двух-трех месяцев получит все лицензии и реально начнет работать», - отметил градоначальник, посетив поликлинику.
В новом здании, построенном по индивидуальному проекту, будут работать детская и взрослая поликлиники, которые раньше занимали не удобные помещения. Взрослая размещалась на первом этаже пятиэтажки, детская - в бывшей богадельне, памятнике архитектуры.
Новую поликлинику смогут посетить 750 пациентов в смену, с потенциалом увеличения нагрузки до 1000 посещений.
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