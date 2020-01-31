РФ ограничивает авиасообщение с Китаем с 1 февраля

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия с 1 февраля ограничит авиасообщение с Китаем. Рейсы между странами будут выполнять пять компаний, в том числе четыре китайские, сообщила журналистам в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы закрываем все авиационные частоты, за исключением авиационных частот "Аэрофлота", который будет летать в четыре китайских города регулярными рейсами: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с КНР к нам летают еще в Москву четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе", - сказала Голикова, которая является председателем штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Все эти рейсы будут осуществляться только из терминала F московского аэропорта Шереметьево.