РФ ограничивает авиасообщение с Китаем с 1 февраля
17:00 31.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия с 1 февраля ограничит авиасообщение с Китаем. Рейсы между странами будут выполнять пять компаний, в том числе четыре китайские, сообщила журналистам в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы закрываем все авиационные частоты, за исключением авиационных частот "Аэрофлота", который будет летать в четыре китайских города регулярными рейсами: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с КНР к нам летают еще в Москву четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе", - сказала Голикова, которая является председателем штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Все эти рейсы будут осуществляться только из терминала F московского аэропорта Шереметьево.
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