0
0
63
НОВОСТИ

РФ ограничивает авиасообщение с Китаем с 1 февраля

17:00 31.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия с 1 февраля ограничит авиасообщение с Китаем. Рейсы между странами будут выполнять пять компаний, в том числе четыре китайские, сообщила журналистам в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы закрываем все авиационные частоты, за исключением авиационных частот "Аэрофлота", который будет летать в четыре китайских города регулярными рейсами: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с КНР к нам летают еще в Москву четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе", - сказала Голикова, которая является председателем штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Все эти рейсы будут осуществляться только из терминала F московского аэропорта Шереметьево.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:20 31.01.2020
Мэр Собянин поздравил транспортный комплекс Москвы с международной премией
0
42
17:12 31.01.2020
Заявления о военных интересах России в Европе в Совфеде назвали манией преследования
0
73
17:07 31.01.2020
РУСАЛ награжден Министерством здравоохранения
0
69
16:32 31.01.2020
Экс-глава Минюста Коновалов стал полпредом президента в Конституционном суде
0
116
16:12 31.01.2020
В Петербурге при демонтаже рухнула крыша спорткомплекса, есть пострадавшие - источник
0
141
16:05 31.01.2020
Мэр Собянин назвал сроки открытия новой поликлиники на севере Москвы
0
152
16:00 31.01.2020
В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом
0
196
15:40 31.01.2020
"СоюзМаш России" и Новикомбанк выступят партнерами XIII Воронежского промышленного форума
0
166
15:32 31.01.2020
В Италии вводится чрезвычайное положение в связи с угрозой коронавируса
0
189
15:12 31.01.2020
За распространение материалов незарегистрированных СМИ предложили штрафовать
0
232

Возврат к списку