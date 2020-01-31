Заявления о военных интересах России в Европе в Совфеде назвали манией преследования

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Совфеде назвали манией преследования заявления о военных интересах России в Европе. Шведские эксперты спрогнозировали, что военный потенциал нашей страны до 2029 года будет концентрироваться в Европе. Статью опубликовала немецкая газета Die Welt.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что Россия не вынашивает тайных планов о захвате Европы.

«Эти аргументы звучат не первый год. Россия становится поводом, чтобы консолидировать то, что у них не клеится. Да, мы вооружены лучше по сравнению с тем, что было 15 лет назад, у нас другая армия и другие возможности. Однако доктрина у нас одна — оборонительная, мы никогда не заявляли другую.

Никаких угроз никто от нас никогда не слышал. Мы не скрываем свои военные доктрины, мы их провозглашаем. Если они кого-то приводят в истерику, что мы можем поделать? Мы же не будем им давать успокоительное?»

Мамсуров отметил, что расчёт военных действий России до 2029 года — это выдумка экспертов.

«Они могли назвать и 2021 год, и 2027 год. Когда называют даты — это претензия на глубокомыслие, которым они не отличаются. Якобы это результаты каких-то расчётов. На самом деле просто брякнули и всё. Привет этим журналистам, у нас ничего нет подковёрного — открытая дипломатия, военные задачи провозглашены, мы открыто демонстрируем возможности.

У кого-то мания преследования. Они внуки и правнуки тех, кто топтал нашу Родину, как бы они ни прикидывались нейтральными странами. Рассказы их дедов и прадедов им снятся, им мерещится, что Россия может ответить. Это трусишки, которые вдохновляют себя такими неуместными заявлениями».

В публикации Die Welt ссылается на выводы Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции. Эксперты отмечают, что боевая мощь России с 2008 года выросла в разы, страна увеличила расходы на оборону и стала чаще проводить военные учения.