При разборе завалов обрушившегося СКК в Петербурге обнаружено тело человека - ГУ МЧС

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тело человека обнаружено при разборе завалов обрушившегося при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам глава ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин.

"Обнаружено тело [рабочего]. Опасности дальнейшего разрушения [конструкций], на мой взгляд, нет", - сказал Аникин.