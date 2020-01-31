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При разборе завалов обрушившегося СКК в Петербурге обнаружено тело человека - ГУ МЧС

17:40 31.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тело человека обнаружено при разборе завалов обрушившегося при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам глава ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин.

"Обнаружено тело [рабочего]. Опасности дальнейшего разрушения [конструкций], на мой взгляд, нет", - сказал Аникин.

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