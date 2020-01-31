Британские власти решили отметить ночь наступления "брекзита"
18:15 31.01.2020 Источник: Интерфакс
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу организует вечеринку для членов кабинета министров и других высокопоставленных чиновников в своей резиденции на Даунинг-стрит, сообщает в пятницу газета The Guardian.
Пока неясно, пригласят ли на вечеринку экс-премьера Великобритании Терезу Мэй, которая на протяжении трех лет, вплоть до ухода в отставку, работала над Brexit. Джонсон прежде неоднократно критиковал Мэй за то, какие решения она принимала в процессе Brexit.
На приеме у премьера гостям подадут блюда из британских продуктов: бисквиты c английским голубым сыром "Шропшир Блю", филе ягненка, английский пастуший пирог с чеддером и солеными огурцами, шашлычки из курицы, а также ростбиф с йоркширским пудингом под соусом из хрена. Запить еду гости смогут британским игристым вином.
Ожидается, что за час до выхода Великобритании из ЕС Джонсон выступит с обращением к британским подданным. Даунинг-стрит уже распространил выдержки из заявления Джонсона.
"Это момент, в который наступает рассвет, а занавес поднимается, чтобы ознаменовать новый акт", - скажет Джонсон.
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