Меркель рассказала, что определит будущие отношения с Британией
18:45 31.01.2020 Источник: Интерфакс
Выход Великобритании из Евросоюза стал "тяжелым этапом" для Германии и всего Евросоюза, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Но Германия хочет оставаться близким партнером и другом Великобритании, так как нас объединяют общие ценности", - заявила канцлер в опубликованном в пятницу видеоподкасте.
По ее словам, в этом году предстоят активные переговоры с Великобританией о новых договоренностях. "Чем больше Великобритания будет отклоняться от условий внутреннего рынка, тем сильней изменения будут определять наши будущие отношения", - указала политик.
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