Меркель рассказала, что определит будущие отношения с Британией

18:45 Источник: Интерфакс

Выход Великобритании из Евросоюза стал "тяжелым этапом" для Германии и всего Евросоюза, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Но Германия хочет оставаться близким партнером и другом Великобритании, так как нас объединяют общие ценности", - заявила канцлер в опубликованном в пятницу видеоподкасте.

По ее словам, в этом году предстоят активные переговоры с Великобританией о новых договоренностях. "Чем больше Великобритания будет отклоняться от условий внутреннего рынка, тем сильней изменения будут определять наши будущие отношения", - указала политик.