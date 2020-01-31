Санкционная политика Британии в отношении РФ вряд ли изменится - посол Келин
19:30 31.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не ожидает значимых перемен в санкционной политике Великобритании после выхода этой страны из Евросоюза. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-24".
"Они [санкции], безусловно, сохранятся после выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом уже объявлено, на этот счет есть соответствующий парламентский закон. <...> Но каких-то неожиданных крупных новаций в санкционной политике мы не ожидаем", - отметил посол.
По его словам, Великобритания после Brexit применит все списки и стоп-листы ЕС, которые действуют в отношении РФ. При этом Келин допустил, что британские санкции могут быть несколько жестче действующих рестрикций Евросоюза.
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