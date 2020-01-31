Пекин недоволен позицией США, где Китай попал в список стран с повышенной опасностью
20:43 31.01.2020 Источник: Интерфакс
Власти КНР в пятницу раскритиковали Вашингтон за включение Китая в список стран с самым высоким уровнем опасности и призывы к американцам не посещать эту страну из-за вспышки коронавируса.
"Слова и действия некоторых американских официальных лиц не только не имеют под собой оснований, но и являются неприемлемыми. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не вводить ограничения на поездки, США решили сделать по-другому", - сказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По ее словам, подобные действия - это "совсем не жест доброй воли".
Она указала, что власти КНР постоянно, не скрывая никаких данных, информируют другие страны о развитии ситуации. Представитель МИД КНР также сообщила, что многие страны предложили Пекин помощь. В этом контексте она упомянула поговорку "Друг познается в беде".
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