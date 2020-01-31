Минобороны Италии: Россия и Турция усиливают напряженность в Ливии
21:20 31.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини полагает, что Россия и Турция усиливают напряженность в Ливии. С таким утверждением он выступил в пятницу на пресс-конференции в американской столице по итогам переговоров с главой Пентагона Марком Эспером. При этом министр подчеркнул, что итальянская сторона выступает за политическое решение конфликта.
"Россия и Турция усиливают напряженность в Ливии. Мы должны вместе найти политическое решение, - сказал он, отвечая на вопрос, поддерживает ли Россия командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара. - Это должно вести к коллективной ответственности всех игроков. США могут предпринять все возможные усилия для политического решения". По словам министра, необходимо вести работу по реализации итогов международной конференции по Ливии в Берлине 19 января.
"Мы обеспокоены присутствием внешних игроков, из-за чего конфликт усиливается. Одного военного решения быть не может, необходимо усилить [поиск] политического решения", - сказал Гуэрини.
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